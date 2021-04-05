Aşure günü ne zaman? 2021 Muharrem ayı tarihi belli oldu

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü'ne denk gelmektedir. 2021 yılının Muharrem ayının hangi güne geldiği merak ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman? İşte, yanıtı...

2021 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü olarak ifade edilmektedir. Muharrem ayı 2021 yılında 9 Ağustos'ta başlıyor. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]