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Aşure günü ne zaman? 2021 Muharrem ayı tarihi belli oldu

05.04.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayı Müslüman alemi için en önemli aylardan biridir. Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı Aşure Günü olarak ifade edilmektedir. Bereket ayı da olan Muharrem ayının 2021'de hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte, 2021 Muharrem ayı tarihi...

Aşure günü ne zaman? 2021 Muharrem ayı tarihi belli oldu

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü'ne denk gelmektedir. 2021 yılının Muharrem ayının hangi güne geldiği merak ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman? İşte, yanıtı...

2021 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü olarak ifade edilmektedir. Muharrem ayı 2021 yılında 9 Ağustos'ta başlıyor. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşûre günü oruç tutardı. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Medine’de aşûre günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

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