Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi belli oldu! Özellikleri de ortaya çıktı

Asus, web sitesinde lansman etkinliği için geri sayım içeren bir etkinlik sayfası oluşturdu. Etkinlik sayfası ROG Phone 5 hakkında hiçbir şey açıklamıyor. Ancak Geekbench akıllı telefonun Android 11 çalıştıracağını ve 8GB ve 16GB olmak üzere iki RAM seçeneğine sahip olacağını duyurdu. Cihaz Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

ASUS Rog Phone 5, iddialara göre ASUS_I005DA ve ASUS_I005DB olmak üzere iki farklı model numarası ile gelecek. Bu modellerden birinin arka tarafında LED aydınlatma yerleştirilmiş. Diğer modelde ise bu aydınlatma bulunmuyor. Yüksek ihtimalle LED aydınlatmaya sahip olmayan model, belirli pazarlarda daha ucuz fiyata satılacak.

ASUS ROG PHONE 5 ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefon ayrıca TENAA’nın veritabanında 6.78 inç AMOLED ekran, 5G desteği ve 3C’nin 65W’a kadar şarj edeceğini onayladığı çift hücreli 6.000 mAh pil ile listelendi. Cihazın ayrıca ters şarj özelliğine de sahip olması beklentiler arasında. I005DA model kodlu ROG Phone 5 hakkında konuştuğumuzu unutmayın. Ayrıca benzer özelliklerle küresel pazarlara gelmesi beklenen I005DB numaralı başka bir model daha var. İki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra gerçekleşecek olan etkinlikte ROG Phone 5 hakkında daha fazla şey duyacağız.

Hangi ülkeler 5G kullanıyor?

