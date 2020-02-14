Asus TRX400 anakart modeli tanıtıldı

Her biri 90 amper güç sağlayabilen 16 adet Infineon TDA21490 güç kademesi donatılan ROG Zenith II Extreme Alpha, hız aşırtma için üstün verimlilik ve esneklik sağlarken, kullanıcıların performansı daha önce hiç olmadığı kadar zorlamalarına imkân tanıyor.

Bellek performansını artırmak için yüksek akım Dr.MOS güç aşamalarıyla donatılan anakart, bu geliştirme sayesinde G.Skill Trident Z Neo 256GB (8×32 GB) DDR4-3600 CL 16 bellek kiti ile eşleştirilmiş 64 çekirdekli 3990X’in tam performans ile çalışabilmesine olanak sağlıyor.

Zenith II Extreme Alpha, ASUS’un özel OptiMem III teknolojisi sayesinde, tüm DIMM yuvalarıyla toplam 256 GB RAM’i 3600 MHz ile CL 16’da çalıştırabilen tek ileri teknoloji masaüstü (HEDT) anakart olarak göze çarpıyor.

Zenith II Extreme Alpha, dört zorlu kriterde yeni küresel zirveler yaratarak kendisini dünya lideri olarak kanıtladı. Seçkin overclocker ‘SafeDisk’ tarafından elde edilen dünya rekorlarına aşağıdaki tablodan ulaşılabiliyor:

ROG STRIX TRX40-XE GAMING VE PRIME TRX40- PRO S ÖZELLİKLERİ



2020 yılının ilk çeyreğinin sonlarında gelmesi planlanan yeni ROG Strix TRX40-XE Gaming ve ASUS Prime TRX40-Pro S anakartlar da yeni işlemci için yükseltildi.