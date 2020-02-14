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Asus TRX400 anakart modeli tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

Asus, 64 çekirdekli ve 128 iş parçacıklı yeni AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemcinin olağanüstü işlem gücünü ortaya çıkarmak için özel olarak tasarladığı üç yeni anakart modeli ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming ve Prime TRX40-Pro S’i tanıttı.

Asus TRX400 anakart modeli tanıtıldı

Her biri 90 amper güç sağlayabilen 16 adet Infineon TDA21490 güç kademesi donatılan ROG Zenith II Extreme Alpha, hız aşırtma için üstün verimlilik ve esneklik sağlarken, kullanıcıların performansı daha önce hiç olmadığı kadar zorlamalarına imkân tanıyor.

Bellek performansını artırmak için yüksek akım Dr.MOS güç aşamalarıyla donatılan anakart, bu geliştirme sayesinde G.Skill Trident Z Neo 256GB (8×32 GB) DDR4-3600 CL 16 bellek kiti ile eşleştirilmiş 64 çekirdekli 3990X’in tam performans ile çalışabilmesine olanak sağlıyor.

Zenith II Extreme Alpha, ASUS’un özel OptiMem III teknolojisi sayesinde, tüm DIMM yuvalarıyla toplam 256 GB RAM’i 3600 MHz ile CL 16’da çalıştırabilen tek ileri teknoloji masaüstü (HEDT) anakart olarak göze çarpıyor.

Zenith II Extreme Alpha, dört zorlu kriterde yeni küresel zirveler yaratarak kendisini dünya lideri olarak kanıtladı. Seçkin overclocker ‘SafeDisk’ tarafından elde edilen dünya rekorlarına aşağıdaki tablodan ulaşılabiliyor:

ROG STRIX TRX40-XE GAMING VE PRIME TRX40- PRO S ÖZELLİKLERİ

2020 yılının ilk çeyreğinin sonlarında gelmesi planlanan yeni ROG Strix TRX40-XE Gaming ve ASUS Prime TRX40-Pro S anakartlar da yeni işlemci için yükseltildi.

CPU’yu beslemek için TDA 21472 güç fazlarına sahip ROG Strix40-XE Gaming, aynı Prime TRX40-Pro S’te olduğu gibi belleklere yüksek güç sağlayabilmek için Dr.MOS güç aşamalarıyla birlikte geliyor.

Bu yenilenen bileşenler, anakartların AMD’nin 64 çekirdekli işlemciler ve en yeni yüksek performanslı bellek kitleriyle başa çıkabilmesini sağlayarak, daha fazlasını isteyen kullanıcılar için yeterli bir altyapı sunuyor.

ASUS TRX40 İLE 3990X’İN GÜCÜ AÇIĞA ÇIKIYOR

AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemciden maksimum performansı elde etmek için yükseltilen TRX40 serisinin en son üyeleri olan ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming ve Prime TRX40-Pro S, elbette 3960X ve 3970X işlemcileri de destekliyor.

Diğer yandan, mevcut ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming ve ASUS Prime TRX40-Pro anakart modelleri, basit ve ücretsiz BIOS güncellemesiyle 3990X ile stok bellek ayarlarında çalışabiliyor.

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Asus Asus TRX400 anakart

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