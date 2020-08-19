HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Asus Zenfone 7'nin fiyatı internete düştü!

Asus Zenfone 7'nin fiyatı internete düştü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Asus Zenfone 7'nin fiyatı için yeni bir iddia ortaya atıldı. Asus'un birçok amiral gemisinden daha uygun fiyatla satışa sunması beklenen akıllı telefonu Asus Zenfone 7'nin fiyatı bir Twitter hesabı aracılığıyla paylaşıldı. İşte Asus Zenfone 7'nin fiyatı...

Asus Zenfone 7'nin fiyatı internete düştü!

Asus Zenfone serisi, birçok amiral gemisinden daha uygun fiyatla satışa çıkmasıyla meşhur. Bu yüzden tıpkı OnePlus gibi amiral gemisi katili olarak isimlendirilen Asus Zenfone serisi, yapılan paylaşımlara göre Asus Zenfone 7 ile de bu geleneğini bozmayacak.

ASUS ZENFONE 7 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Daha önce yaptığı akıllı telefon sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt, Asus Zenfone 7'nin fiyatını ve özelliklerini Twitter hesabından paylaştı. Quandt'ın iddiasına göre Asus Zenfone 7 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Her iki Asus Zenfone 7 Pro modeli de Snapdragon 865 Plus işlemcisinden güç alacak ve 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Şimdi sizleri de çok meraklandırmadan Asus Zenfone 7'nin fiyatına geçelim.

Asus Zenfone 7

İŞTE ASUS ZENFONE 7'NİN FİYATI

Asus Zenfone 7'nin fiyatı 499 euro'dan başlayacak. Tabi bu Roland Quandt'ın iddiası. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip Asus Zenfone 7 ise 599 eurodan satışa sunulacak deniliyor. Asus Zenfone 7'nin nasıl göründüğüne dair ise herhangi bir ipucu yok. Hatta Zenfone 7 bir kenara, daha iyi özelliklere sahip Zenfone 7 Pro'nun detayları da henüz bilinmiyor. Son olarak Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro'nun 26 Ağustos'a tanıtılacağını belirtelim.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Motorola Razr 5G hakkında bilgiler gelmeye başladıMotorola Razr 5G hakkında bilgiler gelmeye başladı
Altın otu: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Altın otu: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple hakkında şoke eden iddia: ABD hükümetine casus iPod üretmiş!
Apple'ın bu 'gizli' ürününü hiç görmedik!
Motorola Razr 5G hakkında bilgiler gelmeye başladı
Motorola Razr 5G hakkında bilgiler gelmeye başladı
Google 6GHz testlerine gizlice başladı
Google 6GHz testlerine gizlice başladı
Galaxy Note 20 Ultra sanıldığından daha sağlam
Samsung'un yeni 'Ultra' telefonu sağlamlık testine girdi!
Xiaomi Mi 10 Ultra paramparça oldu!
Tanıtımı coşkuyla izlenen telefon paramparça oldu!
Ucuz OnePlus Nord modelinde Warp Charge olmayacak
Uygun fiyatlı telefonun, uygun fiyatlı modelinde büyük eksiklik!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.