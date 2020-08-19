Asus Zenfone 7'nin fiyatı internete düştü!

Asus Zenfone serisi, birçok amiral gemisinden daha uygun fiyatla satışa çıkmasıyla meşhur. Bu yüzden tıpkı OnePlus gibi amiral gemisi katili olarak isimlendirilen Asus Zenfone serisi, yapılan paylaşımlara göre Asus Zenfone 7 ile de bu geleneğini bozmayacak.

ASUS ZENFONE 7 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Daha önce yaptığı akıllı telefon sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt, Asus Zenfone 7'nin fiyatını ve özelliklerini Twitter hesabından paylaştı. Quandt'ın iddiasına göre Asus Zenfone 7 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Her iki Asus Zenfone 7 Pro modeli de Snapdragon 865 Plus işlemcisinden güç alacak ve 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Şimdi sizleri de çok meraklandırmadan Asus Zenfone 7'nin fiyatına geçelim.

İŞTE ASUS ZENFONE 7'NİN FİYATI

Asus Zenfone 7'nin fiyatı 499 euro'dan başlayacak. Tabi bu Roland Quandt'ın iddiası. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip Asus Zenfone 7 ise 599 eurodan satışa sunulacak deniliyor. Asus Zenfone 7'nin nasıl göründüğüne dair ise herhangi bir ipucu yok. Hatta Zenfone 7 bir kenara, daha iyi özelliklere sahip Zenfone 7 Pro'nun detayları da henüz bilinmiyor. Son olarak Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro'nun 26 Ağustos'a tanıtılacağını belirtelim.

