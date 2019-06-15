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Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Liderler zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı - Deklarasyondan: - "Ülkelerin iç veya dış işlerine müdahale etmeme ilkesini tamamıyla desteklemekteyiz" - "Kutsal Kudüs şehrindeki mevcut durumun değişmesine yol açabilecek tek taraflı kararlara kesinlikle karşıyız" - "Afganistan’daki barış ve uzlaşma sürecinin, Afgan liderliğinde, Afgan aidiyetinde kapsayıcı olması gerektiğini vurgulamaktayız"

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderler, ülkelerin iç veya dış işlerine müdahale etmeme ilkesini desteklediklerini bildirdi.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından liderler ortak deklarasyona imza attı.

Deklarasyonda, ülkelerin iç veya dış işlerine müdahale etmeme ilkesinin tamamıyla desteklendiği belirtilerek, "Hiçbir devlet veya devletler grubunun, herhangi bir nedenle, meşru hükümetleri değiştirme amacı da dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak müdahalede bulunma hakkının olmamasını ve her devletin kendi siyasi sistemini belirleme hakkının olmasını desteklemekteyiz." ifadesine yer verildi.

Orta Doğu’daki durumun kaygı verici olmaya devam ettiğine dikkat çekilen deklarasyonda, "Tüm tarafları, bu bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ilgili BM kararlarını uygulamaya davet etmekteyiz. Ayrıca uluslararası hukuk, ilgili BM kararları ve iki egemen devletin yan yana barış, uyum, huzur ve güvenlik içinde yaşadığı Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözüm gerçekleştirmek üzere Orta Doğu Barış Sürecine ilişkin müzakereleri yeniden başlatmayı gerekli görmekteyiz. Kutsal Kudüs şehrindeki mevcut durumun değişmesine yol açabilecek tek taraflı kararlara kesinlikle karşıyız." değerlendirmesi yer aldı.

Afganistan sorununa değinilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Afganistan’daki barış ve uzlaşma sürecinin, Afgan liderliğinde, Afgan aidiyetinde kapsayıcı olması gerektiğini vurgulamaktayız. Tüm üye devletleri, Afganistan'daki yerel ve uluslararası teröristler için finansal temel sağlayan yasa dışı uyuşturucu üretimi, terörizm ve aşırıcılıkla ortak mücadele içinde olmaya davet etmekteyiz."

Aşırıcılık ve terörizmin her biçim ve tezahürüyle oluşturduğu güvenlik tehdidinden endişe duyulduğu, Sri Lanka ve diğer üye ülkelerde yaşanan terör saldırıları da dahil, dünya çapındaki tüm terör saldırılarının koşulsuz şekilde kınandığı belirtilen deklarasyonda, "Her kim tarafından ne zaman, nerede gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, hiçbir terör eyleminin meşru olmadığını vurgulamaktayız. Terörizm ve aşırıcılığa karşı mücadeleye olan güçlü bağlılığımızı yinelemekte, kapsamlı bir terörizmle mücadele stratejisi geliştirmek için devletlere çağrıda bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Ayrılıkçılığın ülke egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarı için tehdit oluşturduğu vurgulanan deklarasyonda, başka bir üye ülke topraklarındaki ayrılıkçı hareketlerin ve oluşumların desteklenmeyeceğinin altı çizildi.

Liderler ayrıca 2020'de AİGK Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı ve 2022'de 6. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılmasını kararlaştırdı.

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