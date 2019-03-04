KADIN

Asyalı kadınların cinsel sırrı ama, vajina çubukları sosyal medya kullanıcılarına göre 'aptalca' bulundu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Vajinadaki ölü derilerden kurtulmak, doğal florayı dengelemek hatta vajinadaki kötü kokuyu engellendiği iddiasıyla satışa sunulan vajina çubukları sosyal medya kullanıcıları tarafından 'aptalca' bulundu. Daha önce de iyi bir cinsel yaşam, rahim sarkması ve regl düzensizliklerinin önüne geçilmesi için 'yeşim yumurtaları' gündeme gelmişti.

Asyalı kadınların cinsel sırrı ama, vajina çubukları sosyal medya kullanıcılarına göre 'aptalca' bulundu

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow'un gündeme getirdiği yeşim yumurtalarından sonra şimdi de vajina çubukları kadınlar tarafından kullanılmaya başlandı. Vajinanın ölü derilerden arınmasını, vajinayı tekrar sıkılaştırdığı iddia edilen Jamu Stick adı verilen bu çubuklar üreticilere göre libidoyu artırıyor, adet ağrısını hafifletiyor ve vajinal kasları güçlendiriyor.

10

'HORMON DENGESİNİ UYARAN GİZLİ BİR REÇETE'

Jamu Stick adındaki web sitesine göre yapmanız gereken tek şey çubuğu en az 30 saniye vajinanıza sokmak. Bunun, hormon dengesini uyaran bitkilere yeterli zaman vereceği ve gevşek veya duyarsız vajinal kasları güçlendireceğine inanılıyor.

5

ASYALI KADINLARIN CİNSEL SIRRI

Çinli ve Endonezyalı kadınların çok eskiden beri kullandığı bu çubuklar hala ülke kadınlarının favorisi. Kadınlar eşlerine karşı saflığı, cinsel sağlıklarını ve mutlu evliliklerini bu çubuklara bağlıyor.

12

Ancak uzmanlar vajinanın kendi kendini temizleyebilen bir yapıda olduğunu vurgulayarak, vajina ile herhangi bir problem durumunda doktora başvurulması gerektiğini bu tür şeylerden uzak durulmasını öneriyor.

9

El yapımı doğal bitkisel karışımlardan yapıldığı iddia edilen çubuklar sosyal medya kullanıcılarının da gündemindeydi. Kullanıcıların çoğunluğu çubukları 'aptalca' bulduklarını ifade eden paylaşımlarda bulunuyorlar.

Kadınlar cinsel yaşamlarını iyileştirmek için bu yumurtalara 425 lira veriyor TIKLAYIN

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
'Sakıncalı bebek!' Binlerce kişi arasından seçildi'Sakıncalı bebek!' Binlerce kişi arasından seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jamu Stick vajina çubukları

En Çok Okunan Haberler

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Ölmek üzereyken bile onu düşünüyordu! Her şeyin değiştiği günden sonra...

Ölmek üzereyken bile onu düşünüyordu! Her şeyin değiştiği günden sonra...

Kraliyet kavgası! Meghan Kate’i yerlerde sürükledi

Kraliyet kavgası! Meghan Kate’i yerlerde sürükledi

4-10 mart haftalık burç yorumları

4-10 mart haftalık burç yorumları

22 yıl boyunca 80 binden fazla hemşire araştırıldı, sonuçlar şaşkına çevirdi

22 yıl boyunca 80 binden fazla hemşire araştırıldı, sonuçlar şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çözemeyeceği sorun yok! 'Ölümsüzlük bitkisi'

Çözemeyeceği sorun yok! 'Ölümsüzlük bitkisi'

90 60 90 geride kaldı! Güzellik algımız değişti

90 60 90 geride kaldı! Güzellik algımız değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sports Illustrated dergisi için poz veren büyük beden model, 'sakıncalı bebek' olarak görülüyor

'Sakıncalı bebek!' Binlerce kişi arasından seçildi

Bensu Soral ile enerjisi yüksek bir moda serüveni

Bensu Soral ile enerjisi yüksek bir moda serüveni

Değişen güzellik algısı moda devi Victoria's Secret'a mağaza kapatma kararı aldırdı

Algı değişti kapanıyorlar

Payetli kıyafetler göründüğü kadar parlak değil! Moda uğruna bakın neler oluyor

Masum durabilir ama göründüğü gibi değil!

Gigi Hadid ve Kaia Garber Paris Moda Haftası'na damga vurdu

Defileye damga vuran transparan detay!

İnternetten alışverişe tövbe ettiren olay! Her şey açığa çıktı

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.