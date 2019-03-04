Asyalı kadınların cinsel sırrı ama, vajina çubukları sosyal medya kullanıcılarına göre 'aptalca' bulundu

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow'un gündeme getirdiği yeşim yumurtalarından sonra şimdi de vajina çubukları kadınlar tarafından kullanılmaya başlandı. Vajinanın ölü derilerden arınmasını, vajinayı tekrar sıkılaştırdığı iddia edilen Jamu Stick adı verilen bu çubuklar üreticilere göre libidoyu artırıyor, adet ağrısını hafifletiyor ve vajinal kasları güçlendiriyor.

'HORMON DENGESİNİ UYARAN GİZLİ BİR REÇETE'

Jamu Stick adındaki web sitesine göre yapmanız gereken tek şey çubuğu en az 30 saniye vajinanıza sokmak. Bunun, hormon dengesini uyaran bitkilere yeterli zaman vereceği ve gevşek veya duyarsız vajinal kasları güçlendireceğine inanılıyor.

ASYALI KADINLARIN CİNSEL SIRRI

Çinli ve Endonezyalı kadınların çok eskiden beri kullandığı bu çubuklar hala ülke kadınlarının favorisi. Kadınlar eşlerine karşı saflığı, cinsel sağlıklarını ve mutlu evliliklerini bu çubuklara bağlıyor.

Ancak uzmanlar vajinanın kendi kendini temizleyebilen bir yapıda olduğunu vurgulayarak, vajina ile herhangi bir problem durumunda doktora başvurulması gerektiğini bu tür şeylerden uzak durulmasını öneriyor.