Asya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında 4 Türk üniversitesi

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE), ‘Üniversite Sıralaması; Asia University 2019’ verilerini açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), ‘Uluslararası Görünüm’ ve ‘Araştırma’ kategorilerinde ilk 251 bandında yer alırken, Türkiye’den ise sıralamaya giren vakıf üniversiteleri arasında 4. oldu.

Üniversite Sıralaması; Asia University 2019’ derecelendirmesinde, 27 ülkeden 400’den fazla üniversite yer aldı. Araştırmada, ‘Öğretim’, ‘Araştırma’ , ‘Alıntı’ , ‘Endüstriyel Kazanç’ ve ‘Uluslararası Görünüm’ başlıklı 5 ayrı kategoride değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’den devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı ‘Uluslararası Görünüm’ ve Araştırma’ alanlarında Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde ilk 251 bandında yer aldı. Aynı kategorilerde Türkiye’de 4. olan BAU, ‘Endüstriyel Kazanç’ alanında 5. sırada, ‘Öğretim’ alanında 6. sırada, ‘Alıntı’ alanında 8. sırada, genel sıralamada ise 6. sırada yer aldı.

Asia University 2019 dünya sıralamasında; Çin’den Tsinghua University birinci, Singapur’dan National University ikinci olurken, Hong Kong’dan Hong Kong University of Science and Tekhnology üçüncü oldu.