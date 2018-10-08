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At arabasıyla gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 00:26 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan hırsızlar, polis nezaretinde at arabasıyla gözaltına alındı.

At arabasıyla gözaltına alındılar

Olay İnegöl'ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

AT ARABASIYLA POLİS MERKEZİNE GİTTİLER

At arabasındaki uzay çatı malzemeleri işyeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, şuçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl hırsızlık gözaltı at arabası

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