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  4. Bu acıya yürek dayanmaz: Henüz 7 yaşındaydı! 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz: Henüz 7 yaşındaydı! 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

02.06.2024 09:55
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Düzce'de 7 yaşındaki Hiranur Kalkan, okulda erik yerken nefes borusuna bir parça erik kaçtı. Nefessiz kalan Hiranur hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören talihsiz çocuk, 24 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İşte yürek yakan olayın detayları...

Bu acıya yürek dayanmaz: Henüz 7 yaşındaydı! 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kahreden olay, 9 Mayıs'ta Konuralp Mahallesi'nde bulunan Konuralp İlkokulu’nda meydana geldi. Okulda erik yiyen 1'inci sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan’ın nefes borusuna erik parçası kaçtı.

Öğrencinin nefessiz kaldığını gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hiranur Kalkan’ın tedavisi yoğun bakımda devam etti.

Talihsiz çocuk, 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, bugün yaşamını yitirdi. Hiranur Kalkan'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
erik Düzce öğrenci
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