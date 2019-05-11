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At yarışları: 57. TBMM Kupası Koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

Koşuyu, Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Denizim" isimli at kazandı

At yarışlarında 57. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası Koşusu'nu Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Denizim" isimli at ilk sırada tamamladı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bin 600 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 4 ve yukarı yaşlı 14 safkan Arap atı katıldı.

Birinciye 820 bin liranın verildiği toplam 1 milyon 394 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Denizim" isimli at, 1.46.51'lik derecesiyle birinci oldu.

Koşuda Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Altıncı His" adlı at 1.46.52'lik zamanıyla ikinci, jokeyliğini Mehmet Akyavuz'un yaptığı "Yeltay" isimli at ise 1.46.67'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın ardından düzenlenen törende, TBMM Başkanvekili Levent Gök, atın sahibi Sabri Aksu'ya kupasını takdim etti.

Antrenörü Nihat Kaya'nın plaketini TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, jokeyi Akın Sözen'in şiltini de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.

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