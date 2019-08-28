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Ata Tohumu Projesi’nin lansmanı yarın yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Anadolu’nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan “Ata Tohumu Projesi”nin lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Ata Tohumu Projesi, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülüyor.

Anadolu’nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan “Ata Tohumu Projesi”nin lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Ata Tohumu Projesi, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlardan toplanan tohumların genetik ve kimyasal tanımları yapılıp, gerekli özellikleri taşıyanların çoğaltılması çalışmalarına başlandı. Bir taraftan da tohumların tesciline ilişkin prosedür ve işlemler yürütülüyor. Nitelikleri belirlenen ve çoğaltımı yapılan tohumlardan elde edilen ürünlerin mağazalarda satışlarına da başlandı. Anadolu’nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan projeyle ata mirası tohumlardan elde edilecek ürünler sofralara ulaşmaya başladı.
Ata Tohumu Projesi’nin lansmanı ise yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı İşletmesinde yapılacak. Projede görev alan kurum ve kuruluşların yanı sıra atalarından yadigar tohumları evlerindeki sandıklarından çıkarıp bağışlayan ve bu tohumları ekerek mahsule dönüştüren çiftçiler de etkinlikte olacak. Etkinlik kapsamında ata tohumlarının ekildiği bahçe ziyaret edilecek. Bahçede üretilen taze ürünler ile bu ürünlerin tohumlarının yer aldığı stantta incelemelerde bulunulacak.

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