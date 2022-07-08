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  4. Atakaş Hatayspor, ilk etap kampını tamamladı

Atakaş Hatayspor, ilk etap kampını tamamladı

08.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takım, 2. etap kamp çalışmaları için 12 Temmuz'da yeniden Erzurum'da toplanacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki ilk etap kampını tamamladı.

Atakaş Hataysporlu oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk etap kampın son antrenmanını teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptı.

Erzurum'da 27 Haziran'dan beri yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiren Atakaş Hatayspor, sabah antrenmanıyla sezon başı kampının ilk etabını tamamladı.

Kentten ayrılan Akdeniz ekibi, Kurban Bayramı izninin ardından 12 Temmuz Salı günü yine Erzurum'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Erzurum atakaş hatayspor

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