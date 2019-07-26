HABER

Ataköy Marina'da tekne yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de bulunan Ataköy marinada sahile bağlı teknede yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY'de bulunan Ataköy marinada sahile bağlı teknede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu teknede hasar oluştu.

Ataköy Marina'da sahile bağlı teknede sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle teknedeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor. Teknede yangın sonucu hasar meydana geldi.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Tercih döneminin Bonus’u Ostim Teknik ÜniversitesindeTercih döneminin Bonus’u Ostim Teknik Üniversitesinde
Yapay zekanın güvenlikte oynadığı rolün artış nedenleriYapay zekanın güvenlikte oynadığı rolün artış nedenleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

Süper Loto sonuçları 25 Temmuz: Devir miktarı 16 milyonu geçti!

Devirli ikramiye 6 milyonu geçti!

İki yıl önce başlayan kan davasına 2'si polis 6 kurban...

İki yıl önce başlayan kan davasına 2'si polis 6 kurban...

Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu

Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu

Günlük burç yorumları 26 Temmuz Cuma - Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.