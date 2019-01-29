Atama Kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükelçi atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alındı ve bu suretle boşalan Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş getirildi.

