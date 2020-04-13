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  4. Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir koronavirüsten hayatını kaybetti

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 22:50 | Son Güncelleme

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 27 yaşındaki Uğurcan Demir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Uğurcan Demir'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

İlgezdi, mesajında şunları ifade etti:

"Ataşehir Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, canım yavrum Uğurcan Demir'i kaybettik. Daha 27 yaşındaydı. Hayat doluydu. Koronavirüs aramızdan aldı. Sözün bittiği yer burası. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."


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Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir koronavirüs

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