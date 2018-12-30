Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Olay cuma günü saat 11.40 sıralarında Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Sevgi Korkmaz eşi ile birlikte bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada plakası alınamayan bir araçta bulunan kapkaççılar, Korkmaz’ın elindeki çantayı almak istedi. Korkmaz çantayı bırakmayarak kapkaççılara direndi. Çantasını vermeyen kadın sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

KAPKAÇÇILAR MOTOSİKLETİ EZEREK KAÇTI



Kapkaççılar çantayı alamayınca kaçmaya başladı. Sürücü koltuğundaki kapkaççı paniğe kapılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil park halindeki bir motosikleti altına aldı. Çevredekiler aracın altında sıkışan motosikletle kaçmaya çalışan kapkaççıların peşinden koştu. Bir süre sonra aracın altındaki motosikletten kurtulan kapkaççılar izlerini kaybettirdi.

"ÇANTAMI ALMAYA ÇALIŞTI AMA VERMEDİM"



Olayı gören çevredekiler hemen kadının yardımına koştu. Hafif şeklide yaralanan kadın için ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İlk müdahalenin ardından polis merkezine götürülen Sevgi Korkmaz, Kapkaç yapmaya çalıştılar. Çantalı almak istediler ama direndim, vermedim onlara" diye konuştu.