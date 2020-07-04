HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir'de ilginç olay... Kamyonet yatak odasına girdi

Ataşehir'de ilginç olay... Kamyonet yatak odasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 07:12 | Son Güncelleme

Ataşehir'de sürücüsü 169 promil alkollü olan kamyonet kontrolden çıkınca bir evin duvarına çarparak yatak odasına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük panik yaşandı.

Ataşehir'de ilginç olay... Kamyonet yatak odasına girdi

Olay, saat 03.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 38 Sokak'ta meydana geldi. Yüksel Ö.'nün kullandığı kamyonet, seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine geri geri gitmeye başladı. Kaldırımı aşan kamyonet 4 katlı binanın giriş katındaki evin duvarına çarparak yatak odasına girdi. O sırada içeride uyuyan Dikmen ailesi ise büyük bir gürültü ile uyanarak şok yaşadı. İlk önce deprem olduğunu düşünen aile, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Olayın ardından ihbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada polis, sürücü belgesi olmayan ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü Yüksel Ö.'ye alkol testi yaptı. 169 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye 6 bin 400 lira para cezası kesildi.
Duvarı yıkarak yatak odasına giren kamyonet olay yerine gelen vinçle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM, NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Evde uyuduğu sırada bir anda yatak odasının penceresinden kamyonet girmesi ile şok yaşayan Naciye Dikmen ise o anları anlattı. Dikmen, "Uyuyordum birden bir gürültü oldu. Deprem oluyor zannettim, birden neye uğradığımı şaşırdım. Kendimde değildim, beni dışarı çıkardılar. Bina yıkılıyor sandık ama baktık hiçbir yer sallanmıyor. Dışarı çıkana kadar ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda da bu görüntüyü gördük" şeklinde konuştu.

121bedd1a2de051cc2193a8eca0c07a0

SÜRÜCÜ KONUŞTU

Kamyonetin sürücüsü Yüksel Ö. ise "Ben yukarı doğru gidiyordum. Geri geri geldi. Fren tutmadı, kaydı" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
TEM Otoyolu'nda toprak yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandıTEM Otoyolu'nda toprak yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

İlginizi Çekebilir

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Diğer Haberler
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, eşi ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu

TEM Otoyolu'nda toprak yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nda toprak yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Fabrikadaki patlamada kaybolan 3 kişi aranıyor... Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar hızlandı

Fabrikadaki patlamada kaybolan 3 kişi aranıyor... Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar hızlandı

Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan: 2 kişi hayatını kaybetti

Heyelan felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Avrasya Tüneli girişinde feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.