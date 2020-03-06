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  4. Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1’i ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Sancaktepe Bakkalköy Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Levent Barhan yönetimindeki içi yolcu dolu hatlı minibüs ile Cihan Taşer yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada iki araçta bulunanlardan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay hakkında konuşan otomobilin sürücüsü, “Bir anda minibüs üstüme geldi neye uğradığımı şaşırdım. Biz iyiyiz ama minibüstekilerin durumu iyi değil” dedi.

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Ataşehir Kaza

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