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Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı

05.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de vatandaş sandığı polis memurları ile otopark ücreti pazarlığı yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı. Değnekçinin polisler ile otopark ücreti pazarlığı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de Tevfik Fikret Caddesi üzerinde park eden araçların yanına gelerek otopark gerekçesiyle ücret isteyen değnekçileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Sivil trafik ekiplerince yapılan çalışmada, değnekçi şahıslardan biri aracını park eden kişinin polis memuru olduğunu anlamayarak ücret pazarlığına girişti. Değnekçilik yapan Ahmet İ. ve Yunus Emre G. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar, 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

Değnekçi şahsın vatandaş sandığı polisle pazarlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
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