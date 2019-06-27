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Ataşehir'de engelli vatandaşların evleri ücretsiz boyanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

Ataşehir'de engelli vatandaşların evleri ücretsiz boyanıyor

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi ve Ataşehir Kent Konseyi iş birliğiyle başlatılan uygulamayla maddi imkansızlık yaşayan engelli vatandaşların evleri ücretsiz boyanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akıtan çatılar ve rutubet gibi nedenlerle tavan ve duvar boyalarında bozulma olan evlerde yaşayan engelliler, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi'ne başvurarak randevu alıyor.

Ardından belediyenin görevlendirdiği boyama ekipleri sabah evlere giriyor, eşya ve yerleri boya düşmemesi için naylonla kaplıyor, tavan ve duvarları boyuyor, akşam evi yeni haliyle sahiplerine teslim ediyor.

Her hafta bir evin boyanacağı hayata renk katan bu uygulamada, ihtiyaç sahibi engelliler Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi tarafından belirleniyor.

Bir boya firmasının sponsor olduğu uygulamayla, belediye ve derneklerin kendilerini desteklediğini gören engelli vatandaşlar, uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir boyama

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