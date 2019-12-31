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  4. Restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu 

Restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 07:03 | Son Güncelleme

Ataşehir'de bir restoranda hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi restoran çalışanları tarafından silahla vuruldu. 

Olay saat 05:00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan lüks bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoran çalışanları, bir kişinin hırsızlık yaptığını fark etti. Hırsızı yakalamaya çalışan çalışanlar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

ÖNCE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Restoranın bahçesinde havaya ateş eden çalışanlar, Kardelen Sokak üzerinde hırsızı kovalamaya devam etti. Bir kaç el silah seslerinin duyulmasının ardından, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi sokak üzerinde bulunan sitenin güvenlik bariyerinin yanında yere düştü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Sitenin güvenlik görevlileri ve restoran çalışanlarının ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaralıya da ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

BAHÇEDE VE YOLDA KOVANLAR BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde yapılan incelemelerde, restoran bahçesinde ve sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı silahla yaralayan restoran çalışanı polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir silahlı saldırı

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