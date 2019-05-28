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Ataşehir'de Sapağı Kaçıran Sürücü Kazaya Neden Oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA Ataşehir'de sapağı kaçırdığı için durduğu iddia edilen otomobile arkadan gelen araç çarptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA Ataşehir'de sapağı kaçırdığı için durduğu iddia edilen otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada sapağı kaçıran sürücü yaralanırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu, Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde saat 13. 30 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti. 60 AK 148 plakalı otomobil sürücüsü Ethem Karakaya sapağı kaçırdığı için yolda aniden durdu. Arkasından gelen Mehmet Şahan yönetimindeki 34 SY 0871 plakalı otomobil de önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Karakaya savrulan araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Karakaya itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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