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ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.

Görüntü Dökümü
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-TEM'de Çuvallar üzerinde yolculuk yapan insanlar
-Polisin kamyoneti durdurması
-Kağıt toplayıcılarının kamyonetten inmesi
-Kağıt toplayıcılarının otoyolda yürüyerek uzaklaşması

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