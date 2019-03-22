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"Ataşehir’de tesisleşme sıfır, gençler çamur içinde spor yapıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, gençlerle buluştu.

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, gençlerle buluştu. Erdem, " Ataşehir’in imkânları çok geniş ama bu imkanlar hiç değerlendirilmemiş Ataşehir’de tesisleşme sıfır, gençler çamur içinde spor yapıyor" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir’deki spor kulübü yöneticileri ve gençlerle bir araya geldi. Kulüp yöneticileri ve gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen İsmail Erdem, Ataşehir’deki spor kulüplerine tam destek vererek, gençlere sahip çıkacağını söyledi. Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) sonra en fazla lisanslı sporcunun iki dönem başkanlık yaptığı Sancaktepe Belediyesi’ne ait olduğunu hatırlattı.

"ATAŞEHİR’İN İMKÂNLARI ÇOK GENİŞ AMA BU İMKANLAR HİÇ DEĞERLENDİRİLMEMİŞ"

İsmail Erdem, “Ataşehir’in imkânları çok geniş ama bu imkanlar hiç değerlendirilmemiş. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Olacak iş değil. Tesisleşme sıfır, gençlerimiz çamur sahalarda maç yapıyor. Spora yönlendirilmiş gençlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Kulüplerimizi güçlendireceğiz. Ataşehir’e yapacağımız tesislerle ilçemizi sporun başkenti yapacağız. İleri toplum seviyesine ulaşabilmek için spora ve sporcuya yatırım yapmak gerekir. Spor medeniyettir” diye konuştu.

"GENÇLER EN BÜYÜK VARLIĞIMIZ VE EN BÜYÜK MİRASIMIZ"

Sancaktepe’nin11 bini aşan lisanslı sporcusu, sporcu performans merkezi, spor okulları ve sayısız spor tesisi ile çok büyük bir başarı hikayesi olduğunu anlatan İsmail Erdem, Ataşehirli gençlerin de bu hizmetleri hak ettiğini belirtti. Erdem, "En büyük varlığımız da en büyük mirasımız da gençlerimiz. Biz onlara yatırım yapacağız onlar da başarılarıyla bizleri gururlandıracak. Sporu, kültür- sanat ve eğitimle birleştireceğiz. İşte o zaman Ataşehir bir dünya kenti olacak" ifadelerini kullandı.

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