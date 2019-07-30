HABER

Ataşehir’de trafikte terör estiren minibüs sürücüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Ataşehir’de trafik güvenliğini tehlikeye atan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalandı.

Ataşehir’de trafik güvenliğini tehlikeye atan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalandı. Halil Özcan B. (25) adlı sürücüye toplamda 2 bin 170 lira para cezası verilerek ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde trafik güvenliğini tehlikeye sokan minibüs sürücüsünün görüntülerinin basına yansımasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Minibüsün plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalarda adının Halil Özcan B.(25) olduğu öğrenilen sürücü yakalandı. Şahıs hakkında ‘aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri’ maddesinden bin 2 lira, ‘verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak’ maddesinden 844 lira, ‘trafikte işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak’ maddesinden 108 lira, ‘trafik güvenliği veya düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte öngörülen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak’ maddesinden 108 lira, ‘araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek’ maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 170 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konularak aracı trafikten men edildi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
25 kişilik kredi dolandırıcılığı çetesinden 12’si tutuklandı25 kişilik kredi dolandırıcılığı çetesinden 12’si tutuklandı
FETÖ’nün asker mahrem sorumlusu yakalandıFETÖ’nün asker mahrem sorumlusu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.