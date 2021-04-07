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Ataşehir’de yolun karşısına geçen kadına çarpan sürücü yakalandı

07.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı.

Ataşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri araç sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu(23) adlı kadına hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın yol kenarında park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Kanser hastası olduğu öğrenilen kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçarken aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan sürücünün, ifadesinde kadına çarptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

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