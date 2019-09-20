Ataşehir'deki taksici cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 2'si tutuklu 3 kişinin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Metin Karahancı, Yakup İğrek ile tutuksuz sanık Mehmet Eyidoğan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Yakup İğrek, "Olay günü önce Metin Karahancı, sonra Mehmet Eyidoğan ile ayrı ayrı telefonda konuştum. Bostancı'da benim bulunduğum mekana geldiler. Eve gitmek için üçümüz bir taksiye binmeye karar verdik ve maktulün aracına tesadüfen bindik. Kendisini daha önceden tanımam. Araçta kusmam üzerine şoför Aziz Kahraman aracı durdurdu ve bana 'Allah belanı versin' diye tepki göstererek araçtan indi." dedi.

Sanık İğrek, bunun üzerine kendisinin de araçtan indiğini ve taksici Aziz Kahraman'ın kıyafetlerinden tutarak silkelediğini anlatarak, "Metin Karahancı bu arada 'aracın yıkama parasını veririz' diye seslendi. Araya girmek istedi. Maktul benim boğazımı sıkmaya başladı. Metin Karahancı araya girince ona da küfür etmeye başladı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek yüzüne denk gelecek şekilde yumrukla vurdum. Üçümüz birlikte vurmaya başladık. Daha sonra Mehmet araya girdi ve oradan ayrıldık. Biz olay yerinden ayrılırken rahmetli ayakta ve hayattaydı." diye konuştu.