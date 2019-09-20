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Ataşehir'deki taksici cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

Aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 2'si tutuklu 3 kişinin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı - Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların taksici Aziz Kahraman'ın ölümüne sebebiyet verdiklerini gösterir delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 2'si tutuklu 3 kişinin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Metin Karahancı, Yakup İğrek ile tutuksuz sanık Mehmet Eyidoğan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Yakup İğrek, "Olay günü önce Metin Karahancı, sonra Mehmet Eyidoğan ile ayrı ayrı telefonda konuştum. Bostancı'da benim bulunduğum mekana geldiler. Eve gitmek için üçümüz bir taksiye binmeye karar verdik ve maktulün aracına tesadüfen bindik. Kendisini daha önceden tanımam. Araçta kusmam üzerine şoför Aziz Kahraman aracı durdurdu ve bana 'Allah belanı versin' diye tepki göstererek araçtan indi." dedi.

Sanık İğrek, bunun üzerine kendisinin de araçtan indiğini ve taksici Aziz Kahraman'ın kıyafetlerinden tutarak silkelediğini anlatarak, "Metin Karahancı bu arada 'aracın yıkama parasını veririz' diye seslendi. Araya girmek istedi. Maktul benim boğazımı sıkmaya başladı. Metin Karahancı araya girince ona da küfür etmeye başladı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek yüzüne denk gelecek şekilde yumrukla vurdum. Üçümüz birlikte vurmaya başladık. Daha sonra Mehmet araya girdi ve oradan ayrıldık. Biz olay yerinden ayrılırken rahmetli ayakta ve hayattaydı." diye konuştu.

Diğer sanık Metin Karahancı da arkadaşının taksiye kusması neticesinde Aziz Kahraman'ın aracı durdurduğunu belirterek, "Yakup araçtan indi. Aziz Kahraman da indi. Aralarında boğuşma olunca ben de taksi şoförüne 'aracı yıkatırız, ücretini veririz' dedim. Bu esnada bana küfür edip tokat atınca ben de yumrukla karşılık verdim." şeklinde konuştu.

Söz verilen sanıkların avukatları ise taksici Aziz Kahraman'ın sağlık geçmişinin araştırılarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ölen Aziz Kahraman'ın sağlık kayıtlarının tespiti için SGK'ya yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, yazı cevabı geldiğinde Kahraman'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi, sanıkların olaydaki rolünün değerlendirilerek rapor düzenlenmesi için dava dosyanın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesine gönderilmesine hükmetti.

Aziz Kahraman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenemediğini, sanıkların eylemlerinin ölüme sebebiyet verdiğini gösterir delillerin bulunmadığını belirten heyet, tutuklu sanıklar Metin Karahancı ile Yakup İğrek'in tahliyelerine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

- Olayın geçmişi

Ataşehir'de 23 Şubat'ta Metin Karahancı, Yakup İğrek ve Mehmet Eyidoğan, aracına bindikleri taksici Aziz Kahraman'ı, çıkan tartışma üzerine darbederek ölümüne sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden Metin Karahancı ve Yakup İğrek çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin, "kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir taksici cinayeti

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