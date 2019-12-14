HABER

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

'SALDIRI YOK: YENİLENMEK İÇİN SÖKÜLMÜŞ' Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı.

'SALDIRI YOK: YENİLENMEK İÇİN SÖKÜLMÜŞ'

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek amacıyla söküldüğü belirtilen açıklama şöyle denildi:

"Birkaç gün önce ekiplerimiz, büst üzerinde yazan 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' yazısını yenisiyle değiştirmek için söktü. Bölgede etkisini gösteren yağıştan dolayı, plakalar yerine takılamadı. An itibariyle yazılar yeniden yerine takılmıştır. Haberde konu olduğu gibi bir saldırı söz konusu değil, aksine belediyemiz tarafından acilen yenilenmesi için işlem yapılmıştır."

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
İstanbul'da sıcak hava keyfiİstanbul'da sıcak hava keyfi
Gazze’de Filistinliler Hamas’ın kuruluşunun yıldönümü kutladıGazze’de Filistinliler Hamas’ın kuruluşunun yıldönümü kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

Bugün İstanbul... Uzun kuyruklar oluştu

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Son dakika! İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.