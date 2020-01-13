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  4. Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı

Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı'ndan 2019 yılında üretilen enerji ile ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı.

Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı

ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı'ndan 2019 yılında üretilen enerji ile ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Barajı ve hidroelektrik santralinin (HES) 1993 yılında tamamlanmasıyla elektrik enerjisi üretilmeye başlandığını belirtti. Barajın gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5'inci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en büyük hidroelektrik santrali konumunda olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Baraj hizmete alındığı tarihten bu yana ülkemize enerjinin yanında, sulama, çevre ve su ürünleri üretimi konularında büyük katkı sağlıyor. 2019 yılında bu dev baraj, yaklaşık 8,3 milyar kilowatt saat (kWh) enerji üretimi gerçekleştirerek tek başına hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10'unu karşılamıştır. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 3,3 milyar TL olmuştur" dedi.
Bakan Pakdemirli, Atatürk Barajı'nın hizmete alındığı tarihten bu yana yaklaşık 184 milyar kilowatt saat enerji ürettiğini belirtip, bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 110 milyar lira civarında olduğunu vurguladı. Barajın sadece enerji üretmediğinin altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu baraj tarım ve hizmet sektörlerinde de ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlıyor. 932 bin hektar arazinin sulanmasını temin edecek suyu depoluyor ve ayrıca dünyanın en büyük 3. taşkın kontrol hacmine sahip bulunuyor."
Bakan Pakdemirli, 'barajların efendisi' olarak görülen ve yapay olmasına rağmen Türkiye'nin en büyük 3'üncü gölünün oluşmasını sağlayan Atatürk Barajı'nın, her yıl yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret ettiğini, turizme önemli katkılar sağlandığını belirtti.

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Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı

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