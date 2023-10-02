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Atatürk büstüne çirkin saldırı! Tamamen parçaladılar, üstüne yazdıkları yazı ise...

02.10.2023 18:09 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk büstüne alçak saldırı! Kimliği belirsiz kişiler büstü tamamen parçalarken kaidenin üzerine de bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin ismini yazdı. Yaşananlara isyan eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri, bir an önce bulacağına inanıyoruz" dedi.

Atatürk büstüne çirkin saldırı! Tamamen parçaladılar, üstüne yazdıkları yazı ise...

İzmir'in Konak ilçesindeki Ferahlı Parkı'ndaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz" dedi.

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Konak Belediyesi'nce geçen yıl yenilenip, hizmete açılan Ferahlı Parkı'ndaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atatürk büstüne yapılan saldırıyı kınadı. Atatürk büstünün tamamen parçalandığını, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin isminin yazıldığını söyleyen Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Konak Belediyesi olarak, bu hain saldırıyla ilgili şikayetlerimizi adli mercilere ilettik. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri, bir an önce bulacağına inanıyoruz" dedi.

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'KİMSENİN HUZUR BOZMAYA HAKKI YOK'

Parkı tamamen yenilediklerini vurgulayan Batur, "Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Muhtarlık binamızın da içinde bulunduğu Ferahlı Parkı'mızı da geçen yıl tamamen yenilemiştik. Atatürk büstümüzün bakım onarımı da yapmıştık. Kimsenin de huzur bozmaya hakkı yok. Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı" diye konuştu. (DHA)

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İzmir Mustafa Kemal Atatürk büst

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