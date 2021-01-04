Atatürk çiçeği bakımı, sulaması, budaması, çoğaltması nasıl yapılır?

Evinde, balkonunda veya bahçesinde bitki yetiştirenlerin en çok tercih ettiği türler arasında cıvıl cıvıl yapraklarıyla Atatürk çiçeği yer alır. Dünya çapında poinsettia veya ponsetya olarak bilinen bu bitkinin ülkemizde kullanılan adı, Mustafa Kemal Atatürk ile bağlantısından gelir. Peki Atatürk çiçeğinin bakımı nasıl oluyor? Atatürk çiçeği özelliklerini ve tüm bakım detaylarını sizler için derledik... Atatürk Çiçeği Nedir? Atatürk çiçeği ya da dünyadaki adıyla ponsetyanın ana yurdu Meksika ve Orta Amerika'dır. Bu bitki, sütleğengiller familyasına aittir. Ortalama boyu 60 cm olan Atatürk çiçeği, itinayla bakıldığında 5 metreye kadar uzayabilir. Hristiyanlar tarafından ise noel yıldızı adıyla bilinir ve kutsal bir öneme sahiptir. Atatürk çiçeğinin alt kısmında sivri uçlu koyu yeşil yapraklar bulunur. Bu yaprakların üzerinde capcanlı renkleriyle kırmızı, pembe veya beyaz-krem renkli çanak yapraklar vardır. Atatürk çiçeği bu özelliği ile kendine hayran bırakır. Çanak yaprakların ortasında ise sarı renkli çiçekler yer alır.

Atatürk çiçeğinin isminin hikayesi ise ilginçtir. Ana yurdu Meksika ve Orta Amerika olan ponsetyana, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye getirilmesi için öncelik verdiği bir türdür. Bu çabanın sonrasında ponsetyana Türkiye'de yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle çiçek bilimcileri tarafından Atatürk çiçeği olarak anılmaya başlanmış ve bu isim günümüze kadar ismini korumuştur. Atatürk Çiçeği Özellikleri Nelerdir? Atatürk çiçeği bakımını daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle çiçeğin özelliklerini iyi bilmemiz gerekir. Bu güzel bitkinin en önemli özellikleri aşağıdaki gibidir: Sıcaklık ve neme karşı oldukça hassastır ve iyi bakım ister.

Kışın aralık, ocak, şubat aylarında çiçek açar.

Hava akışından oldukça kötü etkilenir. Bu nedenle rüzgarın fazla olduğu kapı önlerinde bırakılmaması önerilir.

Aydınlık ortamda sağlıklı olarak büyür. Ancak doğrudan güneş ışığı alması bitkiyi olumsuz etkiler. Atatürk Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır? Atatürk çiçeği hassas bir bitki olduğu için iyi bakım gerektirir. Yeterli bakımı gördüğünde ise eviniz, balkonunuz veya bahçeniz için harika bir dekorasyon unsuru olur. Atatürk çiçeğinin bakımında konumu dikkatlice seçilmelidir. Bitkinin sulama, budama ve saksı değiştirme işlemleri de özenle yapılmalıdır. Atatürk Çiçeği Konumlandırma Atatürk çiçeğinin bakımı için -diğer tüm bitkilerde olduğu gibi- konum büyük bir öneme sahiptir. Atatürk çiçeği, özelliği nedeniyle aydınlık bir alanda konumlandırılmalıdır. Güneş ışığı, çiçeğin büyümesi ve yapraklarının kızarması için gereklidir. Ancak Atatürk çiçeği uzun süre güneş ışığında bırakılmamalıdır. Bu nedenle uzun süre doğrudan güneş alan yerler yerine, günde birkaç saat güneş alan mekanlar seçilmelidir.

Atatürk çiçeği ne çok sıcakta ne de soğukta büyüyebilir. Ortam sıcaklığının 10 ile 19 derece arasında olduğu mekanlarda Atatürk çiçeğine bakabilirsiniz. Bunun yanında, Atatürk çiçeği fazla hava akışının olduğu yerlerde kötü etkilenir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar rüzgardan korunmalıdır. Atatürk Çiçeği Bakımı Sulama İşlemi Atatürk çiçeği bakımında sulama oldukça özen ister. Az sulama bitkinin kurumasına, fazla sulama ise bitkide mantar oluşumuna neden olur. Atatürk çiçeğinde yaz ve bahar aylarında haftada 2 gün ılık suyla sulama gerçekleştirilmelidir. Yazın bitkinin sulama ihtiyacını anlayabilmek için parmağınızla toprağı kontrol etmeniz de önerilir. Ayrıca bitkiye her zaman aynı miktarda su vermek de oldukça önemlidir. Atatürk çiçeğinin bakımında bir diğer püf noktası ise saksının altında kalan suyun dökülmesidir. Sulama sonrası saksının altında biriken su bitkinin zaman içerisinde çürümesine neden olabilir. Bu nedenle sulama sonrasında saksı altı boşaltılmalı veya gerekirse değiştirilmelidir. Atatürk Çiçeği Kışın Bakımı Nasıl Yapılır? Atatürk çiçeği aslında bir kış bitkisidir, çiçeklerini kışın açar. Atatürk çiçeğinin kışın bakımı sulama açısından yaza göre daha kolaydır. Çünkü çiçek, kış aylarında daha az suya ihtiyaç duyar. Atatürk çiçeğini kışın haftada bir gün ılık su ile sulamanız yeterli olacaktır.

Ancak bitkinin kış aylarında soğuktan ve rüzgardan korunması gerekir. Bu nedenle bitkinin sıcaklığı için en uygun olan alan tercih edilmeli, bitki ılık ortamda tutulmalıdır. Ek olarak, yılda bir kere vitamin ve mineral takviyesi yapılırsa Atatürk çiçeği daha sağlıklı büyüyebilir. Bu işlemi yazın veya kışın yapabilirsiniz. Atatürk Çiçeği Budama ve Yeniden Dikimi Atatürk çiçeği, kış mevsiminin sona ermesi ve ilkbahar döneminin gelmesiyle birlikte yapraklarını döker. Dökülen bu yapraklar toplanmalı ve bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Bunun yanında, ilkbahar ve yaz aylarında budama işlemi yapılmalıdır. Özellikle mayıs ayı itibariyle zayıf yaprakların ve dalların temizlenmesi yararlı olacaktır. Atatürk çiçeği çoğaltma işlemi de budanan dalların yeniden dikimiyle mümkün olur. Çoğaltma yapılırken yeni oluşacak bitki için geçirgen ve torf bakımından zengin toprak kullanılmalıdır. Atatürk Çiçeği Bakımı Saksı Değişimi Atatürk çiçeği için bir diğer önemli işlem de saksı değişimidir. Atatürk çiçeği bakımında saksı değişimi yılda bir kez, genellikle nisan ve mayıs aylarında yapılır. Bu işlem için bitkinin büyümesini engellemeyecek büyüklükte saksı tercih edilmelidir. Ayrıca seçilen saksının suyu iyi geçirmesi önemlidir. Gerekli olan toprak ise torf bakımından zengin, yumuşak ve geçirgen bahçe toprağıdır. Bu toprağı hemen her çiçekçide bulmanız mümkündür. Saksı değişimi yapılırken Atatürk çiçeğine zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Saksı değişimi yapıldıktan sonra aydınlık bir ortamda bitkinin normal sulamasına ve diğer bakımlarına devam edilmelidir.