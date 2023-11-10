Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

Türkiye'de, Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen isimler bu benzerliğin ayrıcalığını kullanmaya devam ediyor. Son dönemde bu alanda öne çıkan isim ise birçok yapımda Atatürk'ü canlandıran ve Tiktok'ta sürekli yayın açan Serdar Görel oldu.

09.05'TE YAYIN AÇTI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım sabahı saat 09.05'te ebediyete uğurlandı. Her 10 Kasım'da Atatürk'ün anmak için siren çalınırken, saygısını göstermek isteyen vatandaşlar da nerede olursa olsun ayağa kalkarak anmasını gerçekleştiriyor.

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel de tam 09.05'te yayın açarak takipçileriyle buluştu. Yüksek miktarda bağış toplayan Görel'e çok sayıda yorum yapıldı. 'Atam seni çok özledik', 'Seni asla unutmayacağız' yorumları ise dikkat çekti.

1 MİLYON BAĞIŞLA GÜNDEM OLMUŞTU

Serdar Görel’in, 29 Ekim'de açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan iddia Görel tarafından yalanlanmıştı.

Bir ayda 30-35 bin TL hediye topladığını söyleyen Görel, "Yalan haber yapanlardan hesap soracağım" ifadelerini kullanmıştı.





