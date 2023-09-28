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Atatürk'e hakaret etmişti! Kuveytli yazar için dikkat çeken karar

28.09.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Alhajri için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Atatürk'e hakaret etmişti! Kuveytli yazar için dikkat çeken karar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de söz konusu kişi hakkında avukatları aracılığı ile şikayette bulunduğunu hatırlatarak, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını belirtti.

Zorlu, "Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır. Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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