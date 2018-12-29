Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

Yeni yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı.

Yolcuların gelişlerinin öğleden itibaren daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.