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Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

Yılbaşı tatilinde seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Yeni yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı.

Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk

Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı.
Yolcuların gelişlerinin öğleden itibaren daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.
Havalimanı çalışanların yoğun çabasıyla terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı yılbaşı

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