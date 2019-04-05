Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Bir grup hayvanseverin kurduğu Cihangir Pati Dostları, taşınacak olan Atatürk Havalimanı çevresindeki hayvanlar için kolları sıvadı. Havalimanı çevresinde daha çok çalışanların baktığı hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler, Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile çalışma başlattı. Buna göre, havalimanı çevresinde bulunan kedi ve köpekler Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kliniklerinde tedavi altına alındı. Bakım ve tedavileri yapılacak olan hayvanların sahiplendirileceği bildirildi.

“TEDAVİLERİN ARDINDAN SAHİPLENDİRİLECEKLER”

Cihangir Pati Dostları hayvanseverlerinden Murat Bayar, havalimanı çevresindeki hayvanlar için belediye iş birliği ile çalışma başlattıklarını anlattı. Yaptıkları çalışmayla bölgedeki tüm kedi ve köpekleri topladıklarını anlatan Bayar, “Hayvanların bakım ve tedavileri yapılacak. Daha sonra ise sahiplendirilecek. Hayvan dostları olarak, bu çalışmada bizimle iş birliği yapan Beyoğlu Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

“DOSTLARIMIZIN SATILMASINA KARŞIYIZ”