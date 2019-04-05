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Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Taşınma işlemleri 5 Nisan’da başlayacak olan Atatürk Havalimanı’nda hayvanlar da unutulmadı. Cihangir Pati Dostları ve Beyoğlu Belediyesi, havalimanı çevresinde bulunan hayvanları, bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirmek için çalışma başlattı.

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Bir grup hayvanseverin kurduğu Cihangir Pati Dostları, taşınacak olan Atatürk Havalimanı çevresindeki hayvanlar için kolları sıvadı. Havalimanı çevresinde daha çok çalışanların baktığı hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler, Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile çalışma başlattı. Buna göre, havalimanı çevresinde bulunan kedi ve köpekler Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kliniklerinde tedavi altına alındı. Bakım ve tedavileri yapılacak olan hayvanların sahiplendirileceği bildirildi.

“TEDAVİLERİN ARDINDAN SAHİPLENDİRİLECEKLER”

Cihangir Pati Dostları hayvanseverlerinden Murat Bayar, havalimanı çevresindeki hayvanlar için belediye iş birliği ile çalışma başlattıklarını anlattı. Yaptıkları çalışmayla bölgedeki tüm kedi ve köpekleri topladıklarını anlatan Bayar, “Hayvanların bakım ve tedavileri yapılacak. Daha sonra ise sahiplendirilecek. Hayvan dostları olarak, bu çalışmada bizimle iş birliği yapan Beyoğlu Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

“DOSTLARIMIZIN SATILMASINA KARŞIYIZ”

Bayar, 4 Nisan’ın Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğuna da vurgu yaparak, bugünün tüm dünyada sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla kutlandığını belirtti. Havalimanındaki hayvanlar için yaptıkları çalışmanın böyle bir güne denk gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bayar, tüm vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti. Bayar, barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen çok sayıda hayvanın olduğuna işaret ederek, “Ne yazık ki Türkiye’de vatandaşlarımız hayvanları sahiplenmek yerine satın almayı tercih ediyorlar. Ülkemizde, pet-shoplardan hayvan almak oldukça yaygın. Hayvanlar, Sevgiler Günü, karne vesaire gibi günlerde hediye verilmek için satın alınıyor. Bir süre sonra ise sokağa atılıyor. Barınaklardaki hayvanlarınızın çoğu da satın alınıp sokağa atılmışlar. Dostlarımızın satılmasına karşıyız ve vatandaşlardan satın almak yerine sahiplenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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havalimanı Hayvan köpek cihangir pati dostları Beyoğlu Belediyesi

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