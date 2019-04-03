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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcu tutuklandı.

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcu
tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta, Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen erkek yolcu T.G.A'yı (39) şüphe üzerine takibe aldı. Terminalde durdurulan Suudi Arabistan uyruklu şüphelinin valizinde yapılan aramada, tatlı paketlerine gizlenmiş, 42 kilo 464 gram ağırlığında 254 bin 784 captagon hap tespit edildi.
Gözaltına alınan T.G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonuAtatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonuAtatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonuAtatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

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