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Atatürk heykelinin o halini görenler büyük tepki gösterdi! Belediyeden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin hoş olmayan biçimde yer aldığı ve sosyal medyada tepkilere neden olan fotoğraf ile ilgili Bayburt Belediyesi’nden bir açıklama geldi.

Atatürk heykelinin o halini görenler büyük tepki gösterdi! Belediyeden açıklama

Otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi, çalışmalar dolayısıyla alandan alınan Atatürk heykelinin muhafaza edilmek üzere kaldırıldığı, proje tamalandığında Atatürk heykelinin en güzel şekliyle alanda yeniden yer alacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Bayburt Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur” denildi.

Bayburt Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle: “Belediyemiz tarafından Bayburt'umuza hem otopark hemde bir Saray Bahçesi projesi yapılmaktadır. Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykeli brandayla koruma altına alınmış ancak olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk heykeli Bayburt Bayburt Belediyesi otopark ve saray bahçesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Konulacak korunaklı bir yer bulamadınız mı, hurda yığınlarının arasına koymuşsunuz.
hayırdır orada fırtına falan mı koptu.haberimiz olmadı da.ya da yaptığınız güzel aldırmazlık mıdır??
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