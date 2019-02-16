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Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) 81 bin metrekare alan piknik alanı olarak kiraya verilecek.

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü'nün ihale ilanına göre, 1. derecede doğal ve tarihi SİT sınırları içerisinde kalan 81 bin metrekarelik alan piknik alanı olarak kiraya verilecek.

KİRA SÜRESİ 10 YIL

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın "Ata'nın mirası kiraya çıkacak" başlıklı haberine göre, ihale teklifler alındıktan sonra istekliler arasında açık artırma yoluyla gerçekleştirilecek. Kira süresi 10 yıl olacak. Yıllık tahmini bedel KDV hariç 345 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat tutarı da 103 bin 500 lira olarak ilan edildi.

İhale 4 Mart'ta saat 14:00'da AOÇ Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhale ilanında AOÇ Müdürlüğü'ne yetki veren bir hüküm de yer aldı.

İlk kurulduğunda 102 bin dekar olan AOÇ, başka kurumlara devirlerle bugün 33 bin dekara kadar inmiş durumda.

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Atatürk Atatürk Orman Çiftliği kira ihale

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Süper olurdu harika oyum ak partiye Anıtkabiride Kiraya versinler hatta yıksınlar Sorada Ülkenin Bayrağıda Değişsin Arap cumhuriyeti olsun ..
Türkiye’yi toptan satın sizde rahat edin bizde
herseyi kiraya verirsek deger vercek bişeyimiz kalmıycak..
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