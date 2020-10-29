Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri... 29 Ekim 2020 resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşlar sosyal medyadan kutlamalara başladı. Bu yıl 97. yıldönümü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 yılında TBMM'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı anayasa değişikliğini kabul edilmesiyle her yıl aynı gün kutlanmaya başlandı. 97. yıl önce Atatürk devletimizin yönetim şeklini cumhuriyet olarak belirlemiş ve 97 yıldır aynı şekilde devam etmiştir. Her yıl 29 Ekim tarihinde bu anayasa değişikliği Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye'nin geleceğini değiştiren ve aydınlık bir gelecek sağlayan bu anlamlı değişikliği kutlamak için sizlere, özel 29 Ekim mesajları derledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlarımız için en yeni ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajları haberimizde... İşte en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri... ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZLERİ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı. 29 Ekim 1923'te ilk TBMM, Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'i ilan ettiler. İlk defa 1925 yılında kutlanmaya başlanan Cumhuriyet Bayramı, bu sene de yurdun her yanında çeşitli törenler ile coşkuyla, sevinçle, neşeyle kutlanacak. Bu mutlu günü, sevdiklerimizle paylaşabilmek için aradığınız Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözlerini derledik. İşte Atatürk'ün 29 Ekim sözleri...

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir. Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz.

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini araştıran vatandaşlar, SMS yoluyla ya da sosyal medya üzerinden sevdikleriyle bu güzel bayramı kutlamak istiyor. Bu yıl Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümünün kutlanmasıyla birlikte kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar çareyi sosyal medyadan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayınlamakta buldu. Koronavirüs nedeniyle yasaklanan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl biraz buruk geçecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri sizler için derledik. Cumhuriyet Bayramı'na özel en güzel, resimli, resimsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri haberimizde... Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun. Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular İster. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel, gelsene. Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'. Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun. Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Bu yıl 97. yılı kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'na çok az zaman kaldı. Okulların açılmasıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları da başladı. 29 Ekim Perşembe gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı'nda okunacak kısa 2 ve 4 kıtalık şiirleri öğrenciler için derledik. 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık araştıran öğrenciler için, 29 Ekim şiirleri kısa şiirlerini haberimizde derledik. İşte 29 Ekim şiirleri 2020... 29 EKİM ŞİİRLERİ 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi nedeniyle her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak.Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2020 perşembe gününe denk geliyor. Okulların açılmasıyla birlikte okullarda ya da uzaktan eğitim sırasında 29 Ekim'i kutlayacak olan öğrencilerin 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık ya da 4 kıtalık arayışları sürüyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl koronavirüsten dolayı yüz yüze eğitim sırasında mı yoksa uzaktan eğitimle mi kutlanacak henüz bilinmiyor. İlkokula giden öğrenciler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde.

İşte 29 Ekim şiirleri 2020... CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ CUMHURİYET Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri! Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet! CUMHURİYET BAYRAMI VAR! Albayrağın gölgesinde,

Şen Türküler gür sesinde.

Kahramanlar ülkesinde,

Cumhuriyet bayramı var! Bak sevinçten coşanlara,

Akın akın koşanlara.

Sen de katıl, koş onlara,

Cumhuriyet bayramı var! Yüreğine şunu kazdır:

29 Ekim yazdır.

Ne yapılsa gene azdır,

Cumhuriyet bayramı var! CUMHURİYET Gönül verdik,

Sana erdik,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet. Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet. Canımızsın,

Şanımızsın,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet. CUMHURİYET’E Bağımsızlık, hürriyet,

Sendedir Cumhuriyet.

Kutluyoruz tüm millet,

Varol sen Cumhuriyet. Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata’dan,

Varol sen Cumhuriyet. Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.