Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

1933 yılında Gaziantep’i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk için verilen yemekte baklavacı Ali Boztoprak yaptığı baklavayı Atatürk’e ikram etti. Yediği baklavayı çok beğenen Atatürk, Boztaoprak’a cebinden çıkarttığı mendili hediye etti. 2000 yılında babasının vefat etmesiyle kendisine kalan mendili 21 yıldır özenle saklayan Ali Akif Boztoprak, kefil olduğu bir borçtan dolayı yaşadığı maddi sıkıntı yüzünden babasından hatıra kalan Atatürk’ün mendilini satmaya karar verdi.

'ATATÜRK, HEDİYE ETTİ'

21 yıldır mendili sandık içinde özenle sakladığını belirten Ali Akif Boztorpak, “Yıl 1933, babam o zamanlar Gaziantep’teki 3 baklavacıdan bir tanesi. O zamanın Valisi Akif Bey, Atatürk’ü Narlı’da karşılıyorlar ve Gaziantep’e getiriyorlar. O günün anısına 200 kişilik bir yemek veriyor, yemekte de babama baklava siparişi veriyor ve onun ikram etmesini söylüyor. Babam baklavayı ikram ediyor ve Atatürk çok beğeniyor. Babamı yanına çağırıyor, babam da bir dilim daha ikram ediyor kendisine ve tokalaşıp sohbet ediyor. Sonra da cebinden kendi kullandığı mendilini bugünün anısına diyerek hediye ediyor” dedi.