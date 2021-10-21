Atatürk Üniversitesinin Kovid-19 aşı geliştirme çalışmalarında hayvan deneyleri tamamlandı

Atatürk Üniversitesi aşı geliştirme ekibince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı geliştirme çalışmalarında hayvan deneylerinin tamamlandığı ve hayvanlarda salgına karşı koruyuculuğu bir yıla yakın gözlemlenen proteinin insan fazları için Sağlık Bakanlığına müracaat edileceği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitede Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Kovid-19 pandemisinin başlangıç dönemine kadar aşıyla ilgili herhangi bir çalışma ve altyapısı bulunmayan Atatürk Üniversitesinde, pandeminin başlamasıyla Rektör. Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın direktifleri doğrultusunda kurulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğündeki çalışmalar ileri bir seviyeye geldi.

Bu kapsamda aşı koordinatörlüğünde görevli öğretim üyeleri ve çalışanları tarafından Çomaklı ve üniversite yönetimine, Atatürk Üniversitesi Kovid-19 aşısı hakkında brifing verildi.

Toplantıda, Prof. Dr. Hasan Özdemir tarafından aşı çalışmaları çerçevesinde protein hazırlanması ve Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından ise hayvanlardan elde edilen antikorun etki süresi, nötralizasyon testleri ve antijen olarak kullanılan proteinin yan etkilerinin olup olmadığı konularında slayt eşliğinde sunum yapıldı.

Toplantıda ayrıca Prof. Dr. Harun Budak, Doç. Dr. Ufuk Oktay, Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ünvar, Dr. Öğr. Üyesi Demet Çelebi ve yardımcı öğretim elemanlarından oluşan aşı geliştirme ekibi, Kovid-19 aşısı hakkında detaylı bilgiler verdi.

- Hayvanlarda salgına karşı 1 yıla yakın koruyuculuğu gözlemlenen proteinin insan fazlarına geçilecek

Tıp, eczacılık, fen ve veteriner fakülteleri öğretim üyelerinin koordineli şekilde çalıştığı aşı koordinatörlüğünde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi’nin yürütücülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TUSEB) sunulan Kovid-19 aşısı projesinde, başlangıç aşaması olan antijen (protein) saptanması ve saflaştırılması başarıyla tamamlandı ve antijen hayvanlara verilerek bağışıklık ve antikor oluşumu gerçekleştirildi.

İki farklı proteinle başlatılan çalışmanın bir proteiniyle hayvan deneyleri fizyo patolojik ve invitro aglütinasyonların tamamlandığını, diğer proteine ilişkin çalışmanın ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtildi.

Hayvan deneyleri tamamlanan ve salgına karşı koruyuculuğu bir yıla yakın gözlemlenen antijenin insan fazları için Sağlık Bakanlığına müracaat edilecek.

- "Meşakkatli bir sürecin ardından gelinen nokta umut verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, aşı çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve TUSEB'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aşı projesinin takvimine göre sürecin hızla devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu bildiren Çomaklı, "Meşakkatli bir sürecin ardından gelinen nokta umut verici." dedi.

Çomaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bu günlere geldik. Şimdiye kadar herhangi bir aşı geliştirme girişiminde bulunmamış bir ekibin bu denli özveriyle çalışarak olumlu sonuçlar alması bizleri gururlandırıyor. Aşımızın geliştirilmesi ve gelecekte insanlığın hizmetine sunulması hususunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

