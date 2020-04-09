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Atatürk ve Mevlana'ya aşağılayıcı sözler söyleyen stand-up'çı için yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 22:24 | Son Güncelleme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Atatürk ve Mevlana'ya aşağılayıcı sözler söyleyen stand-up'çı için yakalama kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya’mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Atatürk Mevlana HAKARET yakalama kararı

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