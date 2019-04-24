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Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılı için 420 kilometre yürüyecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı grup, 'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş' adı altında Samsun'dan Ankara'ya 27 gün sürecek yürüyüş başlattı.

Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılı için 420 kilometre yürüyecekler

SAMSUN, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı grup, 'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş' adı altında Samsun'dan Ankara'ya 27 gün sürecek yürüyüş başlattı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş' başlatıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan sivil toplum kuruluşları üyelerinin yer aldığı grup, yürüyüşe Atatürk'ün Samsun'a gelişinde ilk adımı attığı Tütün İskelesi'nden başladı. Atatürk'ün Amasya'ya gidişinde izlediği güzergah olan 'Kurtuluş Yolu'nda yürüyen grup, Kavak ilçesine ulaştı. Gruba, yürüyüş sırasında jandarma ve sağlık ekipleri eşlik ediyor.
Grubun Amasya'nın Merzifon ilçesi, Çorum ve Kırıkkale'ye ulaştıktan sonra, ardından 27 günde 420 kilometre yol kat edip Ankara'ya ulaşmayı planladığı belirtildi. 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e ulaşacak olan grup, 81 il ve Selanik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen topraklarla birlikte '100'üncü yıl çınar fidesi' dikecek.

FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılı için 420 kilometre yürüyecekler

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