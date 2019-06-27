Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Sivas'a ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü Sivas-Ankara karayolu üzerindeki 'Sivas'a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda törenle kutlandı. Tören öncesi Sivas Valiliği'nce yenilenen anıtın açılışı gerçekleştirildi. Ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Halk oyunlarının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Vali Ayhan tarafından şeref defteri imzalandı. Valilk adına konuşma yapan Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ali Şeker, "Bundan 100 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmaktadır. 27 Haziran tek bir yürekte birleşip destan yazmaya karar verdiğimiz tarihtir. Ülkemizin esarete sürüklenmesine izin vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta karşılandığı gündür" dedi.

