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Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 07:21 | Son Güncelleme

İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde büyük yangına neden oldu

İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü.

Görgü tanıklarına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde büyük yangına neden oldu.

Sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğü belirtildi.

Ayrıca İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin Gazze'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde de çok sayıda tarım alanını vurmaya devam ettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları tarafından İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Gazze üzerinde gece boyunca uçuş yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, son saatlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistin direnişine ait 15 hedefe bombardıman gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bombardımanın sınırdaki İsrail belde ve kentlerine dönük Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık olduğu savunuldu.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin Mısır arabuluculuğu sonucu başarılı olduğunun dün akşam Hamas tarafından duyurulmasına rağmen saldırıların yeniden başlaması dikkati çekti.

Direniş grupları Ortak Odası, pazartesi gecesi, İsrail saldırılara cevap olarak Gazze sınırına paralel İsrail beldelerine roket atışlarının düzenlendiği açıklamasını yapmıştı.

Fetih Hareketi dışındaki Filistinli grupların askeri kanatlarını içine alan "Ortak Oda", roketlerin "Sideyrot ve Netiyfot" beldelerine fırlatıldığını bildirmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, "sivil yapı ve merkezleri hedef alan İsrail saldırılarına karşılık işgalcilerin bazı bölgelerinin hedef alındığını duyuruyoruz. Düşman bunu artırırsa biz de artırırız" ifadeleri yer almıştı.

Pazartesi sabahı Gazze'den Tel Aviv'in kuzeyine roket atıldığı iddiasıyla abluka altındaki Gazze'nin birçok noktası İsrail savaş uçaklarınca bombalanmıştı. Söz konusu bombardıman sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Filistinli'nin çeşitli şekilde yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ofisi ve İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Servisinin de İsrail bombardımanı sırasında vurulduğu aktarılmıştı.

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Gazze Gazze'deki Ömer bin Abdulaziz Camii Hamas Hareketi İsrail bombardımanı

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