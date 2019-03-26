Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti

İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü.

Görgü tanıklarına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde büyük yangına neden oldu.

Sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğü belirtildi.

Ayrıca İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin Gazze'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde de çok sayıda tarım alanını vurmaya devam ettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları tarafından İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Gazze üzerinde gece boyunca uçuş yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, son saatlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistin direnişine ait 15 hedefe bombardıman gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bombardımanın sınırdaki İsrail belde ve kentlerine dönük Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık olduğu savunuldu.