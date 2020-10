Ateşkese uymayıp sivilleri vuran Ermenistan için New York’ta destek gösterisi

Ateşkesi ihlal eden ve sivilleri hedef almayı sürdüren Ermenistan için ABD’nin New York kentinde destek gösterisi düzenlendi.

Ermenistan insani ateşkese rağmen gece boyunca Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. ABD’nin New York kentinde ise sivilleri hedef alan Ermenistan için destek gösterisi düzenlendi. New York’ta oluşturulan araç konvoyunda Ermenistan bayrakları sallayan bir grup, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar attı. Kalabalık, sahada üst üste uğradığı hezimetlerle bitkin ve moralsiz düşen Ermeni ordusuna destek vermeye çalıştı.

Öte yandan, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Gence kentinde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9’ye yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16’sı kadın, 6’sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10’dan fazla bina ve 100’den fazla yapı hasar gördü.