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Atık pil toplama şampiyonları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi tarafından ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen atık pil toplama yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Atık pil toplama şampiyonları belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen atık pil toplama yarışması’nın sonuçları belli oldu. Toplam 8 bin 292 kilogram atık pil toplanırken, yarışmanın kazananı 921 kilogram atık pil toplayan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi oldu.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı atık pil toplama yarışması sona erdi. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde yürütülen yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
01 Ekim 2018 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya ilçe genelinden 81 okul katıldı. Yarışma kapsamında toplam 8 bin 292 kilogram atık pil toplanarak, insan sağlığı ve çevrenin zarar görmesinin önüne geçildi. Yarışmanın birincisi 921 kilogram atık pil toplayan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi oldu. 740 kilogram atık pil toplayan BTSO Sait Ete İlkokulu ikinci olurken, 651 kilogram atık pil toplayan Sabri Katırcı İlkokulu ise üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın dördüncüsü olan Güner Rubacı İlkokulu öğrencileri ise 565 kilogram atık pil topladı. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okulların öğretmenlerine ve öğrencilerine sertifikaları, madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

Atık pil toplama şampiyonları belli oldu

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