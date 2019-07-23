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"Atılan işçileri geri almaya çağırıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Kırşehir'de sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan fabrika işçilerinin başlattığı imza kampanyasına destek verdi - Ali Rıza Küçükosmanoğlu: - "Fabrika yönetiminden ve taşeron firma yetkililerinden atılan işçileri geri almaya, anayasal haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikalarına üye oldukları için Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında üyelerinin işten çıkarıldığını öne sürerek, işçilerin geri alınmasını istedi.

Küçükosmanoğlu, işçilerin kent merkezindeki Anıt Meydanı'nda başlattığı imza kampanyasına destek vererek, burada bir açıklama yaptı.

Nakliyat-İş Sendikasına üye olan bazı işçilerin fabrikaya taşeron olarak hizmet veren firma tarafından istifaya zorlandığını ve sonrasında da işten çıkarıldığını ileri süren Küçüokosmanoğlu, işçilerin yaşanan durum nedeniyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımız iş yerlerinde çalışmak istiyorlar. Alın teri döküp bunun da karşılığını almak istiyorlar. Sendika ve işçi düşmanlığına son vermeye, kendilerini anayasanın üzerinde gören anlayışı terk etmeye davet ediyoruz. Fabrika yönetiminden ve taşeron firma yetkililerinden atılan işçileri geri almaya, anayasal haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Kırşehir halkını da işçilerle dayanışma içinde olmaya çağırıyorum."

Konuşmanın ardından sloganlar atan işçiler, olaysız şekilde dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir lastik fabrikası Nakliyat-İş Sendikası

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