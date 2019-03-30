Atılım Üniversitesi’nde genç turizmcilere kariyer fırsatları anlatıldı

ATILIM Üniversitesi Turizm Kulübü tarafından genç turizmciler için 'Uluslararası Otel İşletmelerinde Kariyer Fırsatları' paneli düzenledi.

Atılım Üniversitesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Sheraton Ankara Hotel Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, Mövenpick Hotels Ankara Genel Müdürü Atakan Turhan, Swiss Hotel Ankara Genel Müdürü Savaş Çolakoğlu, Radisson Blu Hotel Ankara Genel Müdürü Atilla Aytun, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Mehmet Mithat Üner, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Panelde, sektördeki kariyer fırsatları, işe alım süreçleri ve staj olanakları ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.

'TURİZM KEŞİF İŞİDİR'

Sheraton Ankara Hotel Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, öğrencilerin şuanda bilgiye daha hızlı ulaştıklarını söyledi. Profesyonel eğitim alan öğrencilerin daha iyi konumlarda yer alacağını ifade eden Köseoğlu, "Turizm alanında çalışacak öğrencilerin aldıkları eğitimlerde ve otellerin öğretemeyeceği iki şey vardır; yabancı dil, bilgisayar eğitimi ve teknolojidir. Turizm keşif işidir. Öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için seyahat etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin algılarının açık olmasını, açık fikirli olmalarını, gezip görmelerini ve araştırmalarını tavsiye ederim" dedi.