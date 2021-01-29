Atina’nın hadsiz talebine Almanya’dan ‘Hayır’

Proto Thema gazetesinin sitesinde yer alan habere göre, Panayiotopulos çarşamba günü telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşından, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de AB üyesi Yunanistan’a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye’ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.

Karrenbauer ise, Alman Thyssen firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek, üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki “Oruç Reis” krizi sırasında Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması talebini AB Zirvesi’ne taşımış, ancak beklediği desteği bulamamıştı. Yunan Deniz Kuvvetleri’nde, Almanya’dan alınan 4 adet Reis sınıfı denizaltı bulunuyor.

